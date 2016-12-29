Lifecell запустил 3G в Краматорске и Бахмуте . Новости

Сегодня, 29 декабря, оператор мобильной связи lifecell объявил об официальном запуске 3G-сети в Краматорске и Бахмуте Донецкой области. Также lifecell скоро будет готов запустить 3G в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора lifecell.
Отмечается, что к концу 2016 года, в течение которого lifecell модернизировал сеть третьего поколения, географическое покрытие оператора увеличилось в пять раз.
Отметим, что lifecell разворачивает в Украине свою 3G+ сеть на основе технологии трехканальной передачи данных, что позволяет достигать максимальной скорости до 63,3 Мбит за секунду.
Напомним, первым на подконтрольной территории Донецкой области 3G-сеть запустил оператор «Киевстар». «Vodafone» планирует запустить 3G в Мариуполе в мае 2017 года.
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