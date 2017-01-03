В начале февраля ожидается массовое возвращение на Донбасс беженцев из России, – росСМИ. Новости

В Ростовской области России закрываются пункты временного приема беженцев из Украины. До начала февраля их обитатели должны покинуть лагеря, пансионаты, базы отдыха.

Попытаться обустроиться в России смогут только те жители Донбасса, кто оформил документы на временное пребывание в стране, остальным придется также до начала февраля покинуть территорию РФ.

Например, пункт временного размещения беженцев «Красный десант» под Таганрогом (Ростовская обл.) за 1,5 года прошло порядка 15 тыс. граждан Украины. Одни – пересидели здесь наиболее трудное время и вернулись в Украину, а кто-то по квотам уехал вглубь России.

Сейчас в «Красном десанте» осталось около 300 украинцев с разным статусом. У одних есть разрешение на временное проживание в России, и они могут начать обустраиваться в стране на общих основаниях. Остальные должны до начала февраля покинуть РФ. В первую очередь это касается людей с пропиской на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

Татьяна из Мариуполя уверена, что дома ей грозит тюремное заключение (за что – не уточняет). В России она родила дочку и сейчас с 2-месячным ребенком на руках готовится покинуть лагерь. «Мы довольны и благодарны, конечно, но то, что мы остаемся на улице в зиму – это не очень хорошо», – говорит Татьяна.

Руководство лагеря разводит руками: выселение – это распоряжение правительства РФ. По-человечески людей жаль, но лагерь содержится на федеральные средства, которые заканчиваются. «Мы сочувствуем, по возможности извращаемся уже как можем. Это не мы решаем, ни Ростов, это все согласовано с Москвой», – говорит начальник пункта временного размещения «Красный десант» Анжелика Анцупова.

Следующий местный пункт приема беженцев – лагерь «Пионер», который спешно оборудовали системой отопления, и сейчас здесь находятся 160 человек. Уезжать в Украину они категорически не хотят, опасаясь преследований. Но многие и в России не планировали оставаться – они не оформляли местные документы.

«Нас предупредили, что 3 числа закрывается лагерь, и мы все выезжаем. А куда выезжаем – я еще не знаю», – констатирует Екатерина Янович, приехавшая из Луганской области. Она сейчас живет в лагере «Пионер» вместе с двумя дочерьми-близняшками.

«Мы ждем окончания войны, и что сегодня-завтра мы все вернемся домой. Я сама на таком распутье. Вот было у нас тихо, вроде не стреляли. Начинаем собираться домой под Новый год, звоним – ой, подожди еще месяц, посиди там. И мы реально на распутье», – продолжает Екатерина.

По различным данным сейчас в лагерях временного размещения Ростовской области находятся порядка 1 тыс. украинских беженцев. К началу февраля в них останутся только самые беззащитные – пенсионеры и инвалиды. Региональные власти сейчас составляют списки самых нуждающихся и заверяют, что на них деньги в бюджете найдутся.

По материалам ТК «Настоящее время»