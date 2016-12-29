Подробности ДТП в Мариуполе, в котором полицейский на авто столкнулся с троллейбусом (Видео). Главная

Как сообщалось, 28 декабря, в Мариуполе по улице Краснофлотской произошло столкновение иномарки с троллейбусом. За рулем легкового авто находился полицейский.

Удар был такой силы, что правую часть машины смяло. 27 летний пассажир – погиб на месте. Водителя иномарки госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Состояние его крайне тяжелое.

«Сейчас состояние водителя тяжелое, он находится в лечебном учреждении города Мариуполь. Более того, он находится в коме. Находился ли водитель в нетрезвом состоянии будет установлено в ходе предварительного расследования в ходе проведенных экспертиз», – комментирует ситуацию сотрудник пресс-службы прокуратуры Донецкой области Елена Надеева.

За рулем иномарки находился 37 летний полицейский, инспектор превентивной службы. Расследованием смертельного ДТП занимается прокуратура.

«Работник Главного управления национальной полиции Донецкой области, находясь за рулем собственного автомобиля, двигался по улице Флотской, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с троллейбусом», – продолжает Елена Надеева.

Водитель тролейбуса получила небольшие травмы и была госпитализирована. Женщина отказывалась ехать в больницу, но врачи «скорой помощи» настояли на своем.

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Источник: ТК «Донбасс»

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