Детали обыска в мэрии Покровска, проведенного 28 декабря (Видео). Главная

Обыск в Покровском горсовете. Сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли документы в жилищно-коммунальном отделе. Проверка в мэрии длилась несколько часов.

Обыски в здании Покровского городского совета начались 28 декабря во второй половине дня.

У входа в мэрию дежурили сотрудники СБУ и прокуратуры. Как пояснили правоохранители, они изымали необходимые документы в рамках уголовного производства.

«Чем было вызвано возникновение этого следственного действия? Оно проводилось в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств при обрезке деревьев в городе Покровске в течение 2016 года», – комментирует ситуацию руководитель Красноармейской местной прокуратуры Александр Щепихин.

Обыски в жилищно-коммунальном отделе прокомментировал городской голова Покровска. По мнению Руслана Требушкина, многократные прокурорские проверки в мэрии дестабилизируют работу чиновников и самого градоначальника.

«Забрасывают прокуратуру этими обращениями, я считаю, наши политические оппоненты. Хочу обратить внимание, что настолько это было низко и цинично, сделано в канун нового года фактически пытались сорвать работу и блокировать платежи в конце года, чтоб сбить работу коммунального отдела», – говорит Руслан Требушкин.

В прокуратуре пояснили: обыски проходили согласно постановлению суда. Якобы, коммунальщики сами затягивали передачу необходимых смет и документации для проведения следственных действий.

«Мы ждали месяц. После чего мы провели обыскные мероприятия в жилищно-коммунальном отделе. Была изъята документация, которая нас интересует. Именно те приложения, которые мы пытались получить. Они касаются сметы, дефектных актов», – рассказывает Александр Щепихин.

Правоохранители уверяют: данное расследование не связано с проверкой, которую проводили сотрудники СБУ в середине декабря. Тогда спецслужбы обыскивали кабинеты Руслана Требушкина и его подчиненных.

Напомним, первоначальные обыски в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович начались 21 ноября. Тогда сотрудники Красноармейской местной прокуратуры произвели изъятие документов, правоохранителей интересовали документы по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города. Аналогичные обыски в жилищно-коммунальном отделе прошли 28 декабря.

12 декабря СБУ провела обыски кабинетов мэра Покровска и его замов, а также в квартирах родственников руководителей города, даже находящихся в Киеве.

Источник: ТК «Донбасс»

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