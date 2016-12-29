Если блокада Донбасса будет с оружием, «может быть недоразумение, которое может закончиться летально», – Савченко. Новости

Перед началом блокады Донбасса необходимо скоординировать действия с военными на линии разграничения. Такое мнение в эфире телеканала «112.Украина» высказала народный депутата Надежда Савченко.

«То, что люди хотят бороться всеми доступными методами, это неплохо... Одно дело – переговоры, совсем другое – блокада. Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла по ночам неосторожно, то меня бы пристрелили, одна или другая сторона, и была бы права, так почему там шастать, если нет координации действий. Поэтому, если они будут блокировать с оружием, это может обернуться тем, что может быть недоразумение, которое может закончиться летально», – заявила Савченко.

По словам нардепа, перед проведением блокады нужно как минимум переговорить хотя бы с командирами, которые стоят на линии разграничения. «У нас достаточно генералов в погонах, чтобы сесть, обдумать это с добровольческими батальонами. Возможно, этот вопрос стоило бы поднять на комитете нацбезопасности и обороны», – добавила Савченко.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

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