В Мариуполе за год уровень безработицы снизился на 26%. Новости

В Мариуполе за 2016 год удалось снизить уровень безработицы на 26%. Об этом рассказал в ходе итоговой пресс-конференции Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Только муниципалитетом и коммунальными предприятиями в 2016 году было создано 340 новых рабочих мест с достойной заработной платой.
«Мы понимаем, чтобы город развивался – нужно поднимать экономику. При этом мы боремся за честный труд в Мариуполе, справедливую зарплату и работу в законодательном поле», – отметил мэр.
Согласно статистике Мариупольского городского Центра занятости, на начало года на учете состояло 5241 человек, на конец года – 3902. Была проведена комплексная программа по профориентации. Ее прошли 1333 человека.
В этом году в Мариуполе снизился уровень безработицы на 26%.
На сегодняшний день средняя заработная плата по городу составляет 6313 грн.
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