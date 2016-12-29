Украина передала «ЛДНР» их сторонников по формату «15 на 0». До Рождества надеются на формат «228 на 58» (Фото). Главная

Сегодня, 29 декабря, Украина в формате обмена «15 – 0» передала представителям «ДНР / ЛНР» их сторонников, ранее задержанных за участие в незаконных группировках. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что украинская сторона пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно «разморозить» процесс обмена пленными. «Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи», – акцентировал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала «обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов». «СБУ прилагает максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в Рождественские праздники», – заверил Грицак.

Сторона «ДНР» также подтвердила состоявшийся сегодняшний обмен, который прошел в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». В числе переданных – 8 мужчин и 7 женщин. Ранее сообщалось, что 10 человек будут направлены в Донецк, 5 – в Луганск.

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