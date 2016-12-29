Украина передала «ЛДНР» их сторонников по формату «15 на 0». До Рождества надеются на формат «228 на 58» (Фото). Главная

Украина передала «ЛДНР» их сторонников по формату «15 на 0». До Рождества надеются на формат «228 на 58» (Фото)

29.12.16 21:34 dnews.dn.ua Новости 1

Украина передала «ЛДНР» их сторонников по формату «15 на 0». До Рождества надеются на формат «228 на 58» (Фото)

Сегодня, 29 декабря, Украина в формате обмена «15 – 0» передала представителям «ДНР / ЛНР» их сторонников, ранее задержанных за участие в незаконных группировках. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что украинская сторона пошла на такой жест доброй воли в надежде окончательно «разморозить» процесс обмена пленными. «Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников в семьи», – акцентировал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала «обмен 58 подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов». «СБУ прилагает максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся в Рождественские праздники», – заверил Грицак.

Сторона «ДНР» также подтвердила состоявшийся сегодняшний обмен, который прошел в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск». В числе переданных – 8 мужчин и 7 женщин. Ранее сообщалось, что 10 человек будут направлены в Донецк, 5 – в Луганск.

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