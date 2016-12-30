Ее сердце перестало биться еще в утробе матери. Маленькая Маша из Макеевки борется со своим недугом (Видео). Главная

Ее сердце перестало биться еще в утробе матери. Но она выжила. Сегодня пятилетняя Маша Ткачук из Макеевки улыбается каждому и радует успехами близких. А ведь в прошлом врачи рекомендовали родителям отказаться от ребенка.

Татьяна и Сергей едва не потеряли дочь во время родов. В том, что случилось с Машей, винят врачей.

«Роды проходили 15 часов. Когда сердце уже перестало биться, Машу потянули вакуумом, у них тоже ничего не получилось, они переложили меня на каталку и повезли кесарить. Когда достали Машу, Маша не дышала около 15 минут», – рассказывает Татьяна.

Новорожденную перевели в реанимацию, о том, что с ней – родным не сообщали.

Еще месяц она пролежала в Детской областной больнице Донецка.

«Там тоже говорили, что все хорошо. Есть какие-то незначительные отклонения, ну ничего все будет хорошо», – продолжает Татьяна.

А в три месяца поставили диагноз – ДЦП с задержкой всех видов развития. Невропатолог настоятельно порекомендовал отказаться от ребенка.

Но Маше повезло: ее родители не сдались и борются за дочь всеми возможными способами. С пятилетней малышкой регулярно занимаются.

«До военных действий мы ездили в Луганскую область к китайцу, ставили иглы. Мы ушли от противосудорожных препаратов, мы их не принимаем», – говорит Татьяна.

В этой коляске колеса меняли уже 4 раза. Купить новую семья не могла. Уже третий год – Сергей перебивается случайными заработками.

«От работы остались одни стены, я работал руководителям автосалона, который находился в непосредственной близости от аэропорта», – говорит Сергей, отец Маши

С просьбой приобрести инвалидную коляску для дочери мужчина обратился в Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Штаб Рината Ахметова помогает семье Ткачук. Как и сотни тысяч других на Донбассе, они получают наборы выживания.

За время работы Гуманитарного штаба мирным жителям Донбасса уже роздано более 11 млн 200 тыс продуктовых пакетов.

Источник: ТК «Донбасс»