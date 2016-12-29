США высылают из страны 35 российских дипломатов. Подозревают в шпионаже. Главная

США высылают из страны 35 российских дипломатов, которые должны вместе с семьями покинуть Вашингтон и Сан-Франциско в течение 72 часов. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на Reuters. По информации агентства, россиян обвиняют в нарушении принципов дипломатической деятельности.

Также высылка российских дипломатов происходит как мера на запугивание американских дипломатов в России и якобы вмешательства российских хакеров в процесс американской избирательной кампании.

Кроме того, по распоряжению американских властей в Мэриленде и Нью-Йорке будут закрыты два диппредставительства России, которые якобы использовали в разведывательных целях. Российские сотрудники не будут иметь доступ в здания уже с полудня 30 декабря.

Президент США Барак Обама, комментируя введение санкций, назвал их «необходимой и адекватным ответом» на действия России. А российских дипломатов, высылаемых, Обама назвал «разведчиками».

Другие санкции, обнародованные Министерством финансов США, также касаются шести человек и пяти ведомств, среди которых и Федеральной службы безопасности. Среди тех, кто попал в список, есть и представители командования Главного разведывательного управления (ГРУ): начальник ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители – Владимир Алексеев и Сергей Гизун. Также Минфин США вспоминает Игоря Костюкова, называя его одним из первых заместителей главы ГРУ. Ранее Игорь Костюков нигде не упоминался в этом качестве.

Некоторые аналитики считают, что политика США в отношении России может стать более гибкой, когда в конце января на пост президента США официально придет Дональд Трамп.