Прогноз Украине-2017: Парламентские выборы, рост экономики, отмена санкций против России. Главная

В 2017 году определенные политические силы будут добиваться досрочных парламентских выборов в Украине. Об этом свидетельствует экспертный опрос «2016 год в оценках экспертов», который Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел 19-27 декабря среди 55 экспертов.

Из семи оцениваемых сфер общественной жизни только две эксперты оценили положительно:

уровень демократии – 5,8 балла по 10-балльной шкале;

состояние свободы слова – 6,5 балла.

Наиболее негативные оценки получили:

уровень соблюдения законности – 3,4;

высокий уровень коррупции – 7,8 балла.

Экономическая ситуация, хотя и оценивается экспертами невысоко (3,6 балла), однако по сравнению с прошлым годом оценка выросла на целый балл (было 2,6 балла).

Несколько улучшились также оценки состояния свободы предпринимательства – с 4,1 до 4,6 балла.

Уровень прогнозируемости развития государства на следующий год эксперты оценивают в 4,3 балла.

Согласно прогнозам экспертов, в 2017 году Украину ожидают следующие тенденции:

в политической жизни : определенные политические силы будут добиваться досрочных парламентских выборов. Кроме того, следует ожидать роста популизма в политике, обострение политической конкуренции и усиление социальной напряженности;

: определенные политические силы будут добиваться досрочных парламентских выборов. Кроме того, следует ожидать роста популизма в политике, обострение политической конкуренции и усиление социальной напряженности; в экономике эксперты прогнозируют определенный экономический рост, однако незначительный.

эксперты прогнозируют определенный экономический рост, однако незначительный. на международной арене положение Украины, скорее всего, немного усложнится из-за смены власти в ряде европейских стран. Это может стать причиной для ослабления или отмены санкций против России. Из позитива – в 2017 году все-таки должен заработать безвизовый режим с ЕС;

Эксперты уже на протяжении нескольких лет отмечают, что борьба с коррупцией должна быть приоритетом для украинской власти в ближайшее время. Кроме антикоррупционных начинаний, нужно также продолжать судебную реформу для установления верховенства права.