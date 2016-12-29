Детей прифронтовых Марьинки, Красногоровки и Чермалыка порадовали новогодние полицейские (Фото). Новости

В преддверии новогодних праздников полицейские Волновахского отдела полиции посетили детей из прифронтовых городов Марьинки, Красногоровки и села Чермалык, которые живут в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Представители органов правопорядка решили исполнить заветные желания маленьких сограждан, а аткже подарить им игрушки, сладости и фрукты. Так, в Волновахе полицейские исполнили желание 10-летнего Антона, который загадал, чтобы до Нового года в доме стояла елка.

Не оставили без внимания и детей полицейских-переселенцев.

В Волновахе подарить четырехлетней девочке частичку новогоднего чуда помогли будущие полицейские, которые в качестве деда Мороза и Снегурочки посетили Варвару – она уже третий год подряд празднует Новый год на новом месте. Девочка рассказала стишок и спела новогоднюю песню, за что получила сладкий подарок.

Отмечается, что правоохранители не забывают о малышах, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, приезжая к детишкам не только на каждый праздник, но и просто в будни, чтобы поддержать их, узнать о проблемах и помочь.

Фото пресс-службы Волновахского отдела полиции Донецкой области