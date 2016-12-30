В Мариуполе за год отремонтировали 62 школы и садика. Новости

В Мариуполе в 2016 году на развитие объектов образования было выделено финансирование в размере 19 млн грн. За счет этих средств выполнены ремонтные работы в 62 образовательных учреждениях: был проведен капитальный ремонт крыш, отопительных систем, заменены оконные блоки. Об этом рассказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В дошкольные образовательные учреждения приобретены компьютеры и стиральные машины. В двух детских садах выполнена реконструкция системы водоснабжения. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию второй корпус дошкольного учебного учреждения №55 (улица Итальянская, 116-а).

Для укрепления материально-технического оснащения школ профинансировано 6,6 млн грн. За счет этих средств были приобретены комплекты школьной мебели, мебель для школьных столовых, компьютерная техника, также выполнена замена теплосчетчиков.

Ключевой проект года общеобразовательной городской сферы – создание на базе специализированной школы №66 первой опорной школы в Мариуполе. «Это переходящий проект на 2017 год. Общий объем инвестиций из областного бюджета составит более 45,5 млн грн», – отметил Вадим Бойченко.

Читайте также: