«Театр переселенца» представил в Славянске спектакль «Дети и военные» (Видео). Главная

«Дети и военные». Спектакль с таким названием представил в Славянске «Театр переселенца». В постановке задействованы школьники из Николаевки и офицеры Вооруженных Сил Украины.

Школьники из Николаевки и украинские офицеры делятся своими самыми яркими воспоминаниями друг о друге. Таков замысел спектакля «Дети и военные». Его показал в Славянске на базе платформы инициатив «Теплица» театр переселенца.

«Сегодняшний спектакль, я думаю, про диалог. Диалог между детьми и военными. Потому что именно для Николаевки это было проблемой. До этого люди никак с ними не контактировали. И боялись пойти на контакт. На этот диалог», рассказывает артистка театра переселенца Виктория Городинская.

В спектакле участвуют три офицера украинской армии. Военные говорят, что самое страшное, не сама война, а когда о ней рассказывают дети.

«У меня был случай, когда девочка 6 лет спрашивает: "Это выстрел?". Как-то пытаешься объяснить, что это что-то упало на кухне там или это молоток какой-то ударил. А она говорит: "Нет, это выстрел, я знаю"», – говорит военнослужащий ВСУ Руслан Харченко.

Психологи уверены: вся проблема в стереотипах. Многие считают, что военный несет угрозу, хотя зачастую наоборот – это знак того, что город под защитой.

«У многих детей я столкнулся со страхом. Страхом просто от мысли о том, что где-то рядом может быть военный. Потому что военная форма, особенно в городе Николаевка, она ассоциируется с войной. Стереотип хотя бы на физиологическом уровне складывается: если военный, это значит мой город будут бомбить. Военный для того, чтобы тут войны не было», – рассказывает психолог, соавтор спектакля «Дети и военные» Алексей Корочинский.

Режиссер Георг Жено считает, что налаживать диалог между военными и детьми необходимо. Ведь на репетициях некоторые школьники впервые общались с солдатами. Порой доходило до ссор.

«Это был тяжелый процесс. Не всегда все так сразу просто идет. И тем важнее эти барьеры. Потому что, к сожалению, это может быть на очень долго. Эта ситуация. И мы должны учиться в этом сейчас находиться и быть вместе тут и строить мосты и на этом фундаменте строить тут дальше наше будущее», – говорит он.

Этот спектакль уже показали в Попасной, а в январе постановку увидят в Северодонецке и Счастье.

Источник: ТК «Донбасс»