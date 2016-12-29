В Покровске введут электронные амбулаторные карточки и запись к врачу через Интернет (Видео). Главная

В Покровске врачи обсудили перспективы развития медицинской реформы на местах. Главными достижениями уходящего года специалисты называют приобретение нового компьютерного томографа и открытие в городе перинатального центра. Благодаря этому удалось спасти десятки жизней.

«У нас в перспективах очень много, а именно: создание больницы интенсивного лечения на базе нашей Покровской центральной районной больницы. Должна быть электронная амбулаторная карточка с ключами для пациентов, для врачей. Соответственно и электронные очереди и записи, маршрут пациента – все в компьютерной базе данных», – рассказывает главный врач Покровской ЦРБ Сергей Шутько.

Источник: ТК «Донбасс»