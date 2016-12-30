В Бахмуте у 55% переселенцев просроченные справки ВПЛ. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) на 1 декабря только 36 тыс. из почти 80 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имели действующие справки, по которым им начисляют социальную помощь. Об этом сообщили в Бахмутском Управлении труда и социальной защиты населения.
«К сожалению, 12 тыс. зарегистрированных переселенцев не проживают постоянно в Бахмуте, они не прошли проверку фактического проживания. Однако, это не окончательная цифра, поскольку продолжаются проверки еще 56 тыс. человек», – прокомментировала ситуацию начальник Бахмутского УТСЗН Инна Сподина.
Источник: ТК «ДоТеБе»
Читайте также:
- Возвращенцы: как в Рубежном борются с лже-переселенцами
- Для переселенцев вводят штамп регистрации места пребывания. Чем это аукнется
- Новые проверки: переселенцев хотят заставить каждые три месяца являться в «Ощадбанк»
- Мы сами породили «пенсионный туризм», а теперь пытаемся его преодолеть, – омбудсмен
- ООН требует от Минсоцполитики немедленно отменить привязку пенсий и пособий переселенцев к месту регистрации
- С 2014 года в Северодонецке за счет переселенцев вдвое выросло число пенсионеров. Инфографика
Комментарии