В Бахмуте у 55% переселенцев просроченные справки ВПЛ. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) на 1 декабря только 36 тыс. из почти 80 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имели действующие справки, по которым им начисляют социальную помощь. Об этом сообщили в Бахмутском Управлении труда и социальной защиты населения.

«К сожалению, 12 тыс. зарегистрированных переселенцев не проживают постоянно в Бахмуте, они не прошли проверку фактического проживания. Однако, это не окончательная цифра, поскольку продолжаются проверки еще 56 тыс. человек», – прокомментировала ситуацию начальник Бахмутского УТСЗН Инна Сподина.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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