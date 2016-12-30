Мирноград лидирует среди городов Донетчины по созданию ОСМД. Главная

В Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) создано 154 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), 46 появились в 2016 году.

Программа «Местное развитие громады – III», в которой принимает участие Мирноград, помогла членам ОСМД впервые за многие годы отремонтировать многоэтажные дома.

В домах провели капитальный ремонт кровли, заштукатурили трещины на фасаде, заменили окна и двери в местах общего пользования, отремонтировали подъезды, вместо старых почтовых ящиков повесили новые. Обновили системы центрального отопления, водоснабжения и водоотведения.

«Сумма проведенных работ составила 823 тыс грн, из них 409 тыс. грн – средства ПРООН, 367 тыс. грн предоставил горсовет и 41 тыс. грн – средства ОСМД. Также в рамках проекта "МРГ-III" был отремонтирован холл Мирноградской ООШ №5 и столовая ООШ №8», – рассказала заместитель Мирноградского городского головы Римма Дроздова.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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