В Дружковке после 17 лет простоя обещают открыть бассейн. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) работы по капитальному ремонту бассейна продолжаются 8 лет. Объект обещают достроить в первом полугодии 2017 года.

Средства, которые были выделены из государственного бюджета на установку оборудования с химводоочистки, освоены. Бригада подрядчиков смонтировала оборудование, хотя до сих пор не подключена канализация, а наносы пока едут из Италии. На эти работы потратили 2,5 млн грн.

«Проблемой остается строительство котельной. Старые коммуникации все прогнили, надо строить новую котельную, которая будет подавать воду только на бассейн. Ее стоимость около 3 млн грн, сейчас мы ищем средства на проведение этих работ», – рассказал Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.

По прогнозам Гнатенко, бассейн можно запустить в середине 2017 года.

Отметим, работа бассейна была остановлена в 2000 году, когда в городе прекратили централизованную подачу горячей воды. Тогда его посещали 400 жителей города.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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