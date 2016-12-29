Украина может закрыть подачу телесигнала из «ДНР» и «ЛНР», но на это нет денег, – советник мининформполитики. Новости

Украина имеет техническую возможность закрыть подачу телесигнала из «ДНР» и «ЛНР», но на это нет денег. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил советник министра информационной политики Дмитрий Ткаченко.

Под украинским вещанием не находится не только неподконтрольная территория Донбасса, но часть подконтрольной. «Например, территория между Авдеевкой и Марьинкой – это белое пятно. Такое же белое пятно есть на территории Луганской области», – сказал Ткаченко.

Он уточнил, что, например, телевышка Донецка (которая расположена на улице Пехотной, 4) вещает в цифровом формате Т2 до востока Запорожской и Днепропетровской области. В аналоговом формате она вещает до Покровска. «Мы же покрываем своим телевизионным сигналом максимум окраины Донецка и Горловки. Понятно, что те люди, которые имеют спутниковые тарелки, могут быть включены в любое информационное поле. Но в основном люди пользуются кабельным и аналоговым телевиденьем, которое контролируется "ДНР" и "ЛНР". С 2014 года эти режимы имеют монополию на правду на этих территориях», – констатировал Ткаченко.

«Только после того, как люди смогут выбрать наш сигнал, они будут иметь возможность выбрать Украину сердцем. Пока этого нет. У жителей оккупированных территорий очень разрозненное и даже агрессивное отношение к Украине. Согласно нашему исследованию, эта негативная идентичность уже достигает уровня 18%», – констатировал Ткаченко.

Советник министра информполитики надеется, что частично возобновить украинское телерадиовещание на неподконтрольном Донбассе удастся в 2017 году. «Карачун закрыт. Вышка в Покровске закроет белое поле между Авдеевкой и Марьинкой. Но я не уверен, что к концу года мы закроем главные городские агломерации Донецкой области. Это война. И эта война идет не только там, но и в киевских кабинетах. А вышку, которая сейчас устанавливается в Херсонской области, ставит частный инвестор, а не государство. Больше 60 передатчиков было установлено в Луганской и Донецкой области, а также в Крыму. Но это тоже не деньги Украины», – отметил Ткаченко.

«Также мы планируем закрыть сигнал со стороны "ДНР" и "ЛНР". Технические возможности для этого есть. Вопрос только в деньгах. То, о чем мы говорим, это реально дорого. Хотя я не думаю, что их нет. Их можно найти. Кроме того, мне кажется, что не до конца использован ресурс международных доноров, которые могут дать финансовую помощь для возобновления украинского телерадиовещания на всей территории Украины», – считает советник.

Тем не менее, по его словам, на следующий год предусмотрен наконец-то минимально адекватный бюджет Министерства информационной политики на уровне 30 млн. «В этом году бюджет министерства был на уровне 3-4 млн грн. Это не бюджет для информационной политики воюющей страны. Мы говорим о том, что сама структура государства плохая. Давайте признаемся в том, что во многих сферах этого государства просто не существует», – резюмировал Ткаченко.

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