С 1 января в «ДНР» не признают сделки, оформленные украинскими нотариусами. Новости

С 1 января 2017 года в «ДНР» все нотариальные сделки должны быть заключены и удостоверены исключительно «нотариусами ДНР».

«С 1 января 2017 года все сделки, которые будут совершены на территории Украины, на территории ДНР будут считаться недействительными. Поэтому, сделки купли-продажи, дарения, мены должны совершаться нотариусами ДНР», – сообщила «нотариус» Донецкого городского нотариального округа «ДНР» Оксана Копейка.

Ранее при проведении сделок в «республике» можно было легализовать украинские документы в специальной комиссии. С 1 января эта комиссия будет рассматривать сделки, совершенные до 2017 года.

«Начиная с 2014 года, заканчивая 2016-м, комиссия рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут», – пояснил «глава ДНР» Александр Захарченко.

Он добавил, что если не зарегистрировать сделку по правилам «ДНР», то прежние владельцы могут обратиться в органы «ДНР» и отнять приобретенную собственность, так как в «республике» она будет продолжать числиться за ними.

«Люди, продавшие вам либо автомобиль, либо квартиру, любую недвижимость, потребовавшие от вас оформить сделку в правовом поле Украины, эту квартиру, машину могут у вас по закону ДНР изъять, потому что [она] не зарегистрирована в ДНР», – сказал Захарченко.

Источник: ТGorlovka