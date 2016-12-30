В «ЛНР» открыли пункт пропуска «Червонопартизанск» на границе с Россией (Фото). Главная

В «ЛНР» восстановили разрушенный в 2014 году в ходе боевых действий автомобильный пункт пропуска (АПП) «Червонопартизанск», находящийся на границе с Ростовской областью России (АПП Гуково). Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Начинать пришлось с голого асфальта – здесь ничего не осталось, все было разбито. Начались восстановительные работы с апреля 2015 года. Сначала мы установили модули под оформление грузового и легкового транспорта, затем постепенно начали восстановление утраченного навеса, ограждения, асфальтного покрытия. Ну и по крохам собирали оргтехнику», – «начальник таможенного поста» Виктор Петлевой.

На АПП построены 4 модуля для выполнения таможенных процедур, навес над полосами движения легкового транспорта с освещением по всему периметру, организована крытая автостоянка для дежурных смен, построена котельная, проведено паровое и электрическое отопление. На случай отключения электроэнергии пункт пропуска оснащен бензиновым электрогенератором.

В настоящее время границу на данном пункте пропуска ежесуточно пересекают около 900 легковых и 100 ста грузовых автомобилей.

В «ЛНР» отмечают, что «следующим в очереди на восстановление стоит международный пункт пропуска "Должанский", где после недавнего демонтажа аварийного навеса продолжаются подготовительные работы».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория