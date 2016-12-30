Савченко инициирует новые встречи с Захарченко и Плотницким. Захарченко не против. Главная

Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует новые встречи с «главой ДНР» Александром Захарченко и «главой ЛНР» Игорем Плотницким, и рассчитывает провести одну из них в Киеве. Об этом она сказала 29 декабря в эфире «Шустер Live», передает «LB.ua».

«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом – в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу», – заявила она.

В свою очередь «глава ДНР» Александр Захарченко сообщил, что не против вновь встретиться с Надеждой Савченко, если это поможет процессу обмена пленными на Донбассе.

«...Мы готовы разговаривать с любым (кто сможет разморозить процесс обмена пленными, – прим.). В Минске прописано четко обмен "всех на всех". Украина же попыталась сначала максимально вытащить своих. Встречались с Надеждой. Если нужно будет встречаться еще раз, то встретимся», – цитируют Захарченко интернет-ресурсы НКТ*.

Напомним, Надежда Савченко оказалась в центре скандала после ее тайной встречи с главами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в Минске 7 декабря. Сама Савченко сообщила, что встреча не была тайной, в ней принимали участие представители «республик», России, Украины, а организатором выступила белорусская сторона. 15 декабря депутатская фракция Верховной Рады «Батькивщина» исключила Надежду Савченко из состава фракции. 22 декабря Верховная Рада Украины исключила ее из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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