На Луганщине разоблачили межрегиональный конвертационный центр. Оборот – 600 млн грн (Фото). Главная

В Луганской области правоохранителями разоблачена деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в городе Рубежное. Годовой объем «конверта» составлял более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов составляет несколько десятков миллионов гривен.

Организаторы конвертцентра оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли более 1,1 млн грн, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок. Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины

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