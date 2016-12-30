«Акцент» – программа удаленного украинского школьного образования для «серой зоны» и неподконтрольного Донбасса. Главная

Уже к следующему учебному году школьники «серой зоны» и неподконтрольной части Донбасса смогут получить качественное украинское образование на дистанционной основе. С этой целью разработан уникальный сервис для удаленного обучения. Об этом сообщает Общественная организация «Социальный Меридиан».

Программное обеспечение для онлайн-образования получило название «Акцент». Оно уже прошло все проверки в Министерстве образования Украины.

Программа будет опробована в «серой зоне» Луганщины уже с января 2017 года. «3 января мы запустим одну из таких систем в Крымской школе – это [Новоайдарский район], Луганская область. В результате разговора с директором мы узнали, что обучение в этой школе проходило по переписке», – рассказывает преподаватель, образовательный партнер ОО «Социальный Меридиан» Любовь Карташова.

На данный момент «Акцент» является единственной системой удаленного обучения, у которой есть разрешения на внедрение в образовательный процесс.

Система рассчитана на детей, которые не могут посещать школу из-за боевых действий, она даст возможность детям на временно неподконтрольной украинским властям территории получить образование.

«Все готово для запуска. Я надеюсь, что все, от местной до центральной власти, нас поддержат и к концу следующего года "серая зона" будет запущена», – сообщила председатель ОО «Социальный меридиан» Наталья Климова.

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