Госказначейство перевело деньги на зарплату шахтерам. Главная

Казначейство Украины осуществило платежи для выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» относительно увеличения объема расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий» от 22.12.2016 № 1809-VIII предусмотрено увеличение расходов по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на сумму 450 млн грн.

Государственная казначейская служба Украины 29 декабря 2016 года на основании платежных поручений, представленных государственными угледобывающими предприятиями Волынской, Львовской, Донецкой и Луганской областей, осуществила платежи для выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий в полном объеме, предусмотренном вышеуказанным законом.

Напомним, ранее Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2016 год, в соответствии с которыми государственные шахты получат 450 млн грн дотаций.

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