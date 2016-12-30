На праздники спасатели будут работать круглосуточно в усиленном режиме. Главная

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 29 декабря провела заседание оперативного штаба по готовности регионов к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, особенно во время новогодних и рождественских праздников .Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Все службы должны работать в режиме повышенной готовности. Особое внимание стоит обратить на обеспечение безопасности в местах с массовым скоплением людей, а также нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, транспортного сообщения, в том числе на горных перевалах», – отметил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В свою очередь Глава ГСНС Николай Чечеткин проинформировал участников штаба о готовности спасателей к реагированию на чрезвычайные ситуации в период праздников. «Подразделения ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы. Круглосуточно на дежурстве находится около 7,5 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники. Осуществляется постоянный мониторинг ситуации в стране для оперативного реагирования на пожары и другие опасности. Я обращаюсь ко всем руководителям на местах также контролировать обстановку в регионах и в случае осложнения ситуации немедленно реагировать», – отметил Чечеткин.

Он также сообщил, что для оказания помощи гражданам при снижении температурных показателей в областях работает 2945 стационарных и передвижных пунктов обогрева, в которых уже обратились более 15 тыс. человек. Кроме того, усиленно информационно-разъяснительную работу с жителями, в ходе которой людей обучают как безопасно встретить праздники и предотвратить возникновение пожаров в жилье, а также избежать трагических случаев на льду.

По данным Укргидрометцентра, на протяжении 29 декабря – 2 января осложнения погодных условий на территории Украины не ожидается. Прогнозируются незначительные морозы и местами небольшой снег. Снижение температурных показателей до -9-14 мороза ночью и до -2-7 мороза днем ожидается с 3 января 2017 года.

Читайте также: