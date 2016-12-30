Пограничники на новогодние праздники активизируют меры на КПВВ. Обязаны действовать вежливо. Главная

В период новогодних праздников особое внимание Государственной пограничной службы Украины будет уделено функционированию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, а также государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отмечают, что в период новогодних и рождественских праздников граждане интенсивно пересекают государственную границу и линию разграничения в районе проведения АТО – наблюдается значительное увеличение пассажиро-транспортного потока, активность которого фиксируется как на выезд, так и на въезд.

Все КПВВ на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.

При возможном ухудшении погодных условий Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировали бесперебойную работу пунктов обогрева. В настоящее время Государственной службой чрезвычайным ситуациям пунктами обогрева уже оборудованы КПВВ «Майорск», КПВВ «Марьинка», КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Гнутово». Там круглосуточно дежурят сотрудники ГСЧС, гражданам предоставляются горячие напитки, теплые вещи и одеяла. Кроме того, в настоящий момент происходит активное сотрудничество с общественными организациями, благодаря которым было организовано дежурство медицинских работников.

Вместе с усилением мер контроля, обеспечением надлежащего функционирования всех пунктов пропуска и КПВВ, внимание будет обращаться и на соблюдение персоналом ведомственных стандартов культуры пограничного контроля, а также законности и дисциплины, культуры поведения и вежливого отношения к лицам, которые пересекают границу (административную границу, линию разграничения). Ведомство обещает немедленно и объективно реагировать на их обращения, заявления, жалобы, с целью недопущения конфликтных и нестандартных ситуаций.

Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам, которые пересекают государственную границу Украины, тщательно и заблаговременно готовиться к своим путешествиям, с обязательным учетом погодных условий.

Кроме того, сообщается, что в случае возникновения вопросов при пересечении границы в пунктах пропуска, в ведомстве призывают обращаться к сотрудникам Госпогранслужбы, которые всегда окажут необходимую консультацию и помощь.

Также круглосуточно действует телефон горячей линии Госпогранслужбы +38 044 527-63-63.

В ведомстве сообщают, задача пограничников – в пределах компетенции обеспечить всем путешествующим максимально комфортные условия пересечения границы в период новогодних и рождественских праздников. С этой целью пограничная служба инициировала ряд мероприятий по взаимодействию с органами местного самоуправления и национальной полицией, командиры отрядов уточнили задачи командирам отделов пограничной службы.