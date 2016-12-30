«Уравниловка» – это миф, оклады бюджетников вырастут по всей тарифной сетке, – Розенко. Главная

Оклады работников бюджетной сферы с 1 января 2017 года вырастут по всей тарифной сетке. Об этом на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«С 1 января идет полное повышение окладов работников бюджетной сферы по всей тарифной сетке. Оклады вырастут от 350 до 1200 грн в зависимости от разряда работника. Поэтому все разговоры о том, что произойдет какая-то «уравниловка» – это миф. Зарплаты вырастут по всей тарифной сетке, как для менее квалифицированных, так и для высококвалифицированных работников», – сказал он.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что никаких оснований для перевода работников как бюджетной, так и не бюджетной сферы на сегодня нет.

«Я обращаюсь ко всем руководителям местных органов власти – не допустить перевода высококвалифицированных работников на неполные ставки! Не может быть такого, чтобы высококвалифицированные работники переводились на 0,5 или 0,75 ставки. Никаких оснований для шагов по переводу работников бюджетной сферы, так и небюджетной сферы на сегодня нет. Ведь только в Государственном бюджете Украины на 2017 год мы дополнительно предусмотрели на оплату труда в бюджетной сфере 40 млрд грн», – подчеркнул Розенко.

Вице-премьер призвал представителей органов местной власти привлекать для оплаты труда работников бюджетной сферы и средства местных бюджетов.

«Даны соответствующие разрешения, и есть такая возможность – привлекать средства местных бюджетов в процесс оплаты труда работников бюджетной сферы, привлекать так называемые муниципальные, местные надбавки», – отметил он.

Кабмин на заседании 29 декабря принял постановление «Об оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

Как разъяснили в Минсоцполитики, проект акта был подготовлен в связи с изменениями в законодательство относительно формирования с 1 января 2017 года схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, исходя из минимального должностного оклада (тарифной ставки), который устанавливается в размере не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Согласно решению правительства, с 1 января 2017 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда ЕТС, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Как известно, с 1 января – это 1600 гривен.

В то же время, руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы с целью недопущения «уравниловки» в оплате труда поручается обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию заработной платы работников, получающих заработную плату на уровне минимальной заработной платы, за счет установления доплат, надбавок, премий в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Реализация проекта акта будет осуществлена ​​в пределах расходов, предусмотренных на оплату труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в 2017 году.

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