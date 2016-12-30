Правительство обещает жестко наказывать за завышение цен на лекарства с 1 января. Главная

Правительство Украины будет жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства после введения системы референтного ценообразования с 1 января 2017 года. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Кабмина напомнил, что с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которая должна обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

«Здесь важно, чтобы мы прямо с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Мы должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решения, – должны очень жестко их наказывать. Фактически, восстанавливать справедливость по отношению к украинским гражданам. Потому завышать цены на лекарства – это значит, что не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам, все должны быть наказаны», – отметил Гройсман.

В этом контексте премьер-министр поручил вице-премьер-министру Украины Павелу Розенко и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун обеспечить соответствующий мониторинг и контроль за ценами на лекарственные средства.