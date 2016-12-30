За год Украина упала в рейтинге по комфортности ведения бизнеса на 13 позиций. Главная

Украина заняла 74 место в рейтинге комфортности ведения бизнеса от Forbes - Best Countries for Business. Журнал констатирует ухудшение условий для ведения бизнеса в Украине, поскольку в прошлом году она занимала 61 место, сообщает «Страна.UA».

Всего в рейтинг входят 139 стран мира. Первое место по комфортности ведения бизнеса занимает Швеция. Журнал отмечает, что за год рост экономики там составил 4,2%.

Также в десятку лучших попали Новая Зеландия, Гонконг, Ирландия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия и Канада. США – на 23 месте.

Украина в 2016 году занимает 74 место – между Индонезией и Арменией. За год показатели роста экономики в стране снизились на 9,9%. Отмечается, что экономическому росту страны мешает конфликт на Донбассе.

Россия в этом году занимает 79 место.

Другие соседи Украины – Польша и Словакия – 31 и 40 место соответственно. Венгрия – 41, Румыния – 45, Молдова – 77. Беларусь в рейтинге Forbes отсутствует.

Замыкают рейтинг Гаити, Гамбия и Чад, которые расположились в самом конце списка.

Эксперты Forbes составляют такой рейтинг ежегодно, оценивая страны по ряду критериев: торговая и финансовая свобода, защита прав собственности, уровень коррупции и т.д.