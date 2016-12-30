В Краматорске 98 аптек и аптечных, каждый посетитель в них оставляет в среднем 50 грн. Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) фармацевтический рынок по состоянию на 1 декабря был представлен 23 предприятиями.

Всего на начало 2016 года в городе насчитывалось 80 аптек и 18 аптечных пунктов. Наибольшее количество аптек и аптечных пунктов имеют:

ООО «Фармация» – 14 аптек и 3 аптечных пункта,

ООО «Гранд-Фарм» – 7 аптек и 5 аптечных пунктов,

ООО «Оливия Фарм» – 6 аптек и 4 аптечных пункта,

ООО ВТФ «Арника» – 5 аптек и 1 аптечный пункт,

ООО «Ваша аптека» – 4 аптеки,

ООО «Компания Укрсинтез» – 4 аптеки.

По словам работников аптек, спросом среди населения пользуются в зимний период противовирусные препараты средней ценовой категории («Новирин», «Амиксин», «Ремантадин»), жаропонижающие (парацетомол, ацетилсалициловая кислота, «Панадол»), от кашля («Лазолван» и различные сиропы), антибиотики (нет приоритета какому-либо препарату), а также в период праздников средства от похмелья («Атоксил»).

В период с апреля по сентябрь большой спрос на противоаллергичесике средства («Лоротадин», «Алерон», «Эдем»). Аптекари говорят, что их часто покупают и зимой, чаще всего их приобретают люди, которым приписывают антибиотики.

Летом пик продаж приходится на лекарственные средства от пищевых отравлений. Круглогодично пользуются спросом лекарства от болезней сердца, давления, болей в суставах (папазол, папаверин, дибазол», «Нимесил»), головных болей и просто обезболивающие.

Несмотря на экономическую нестабильность, рост цен на все и не слишком большие зарплаты у большинства населения, сотрудники аптек рассказали, что самые дешевые лекарства покупают чаще всего пенсионеры. Остальная часть жителей приобретает то, что прописал врач. Однако, в половине случаев люди покупают лекарства не в полном объеме, указанной в предписании доктора. В среднем за день среднестатистический посетитель аптеки оставляет в ней не менее чем 50 грн.

Отметим, что объем фармацевтического рынка Украины эксперты оценивают более чем в 4 млрд долларов. 15 компаний лидеров по продажам, из которых 7 – иностранные, 8 – отечественные. Все это контролирует одна структура, подведомственная Кабинету министров Украины – Государственная служба лекарственных средств.

Источник: Восточный проект