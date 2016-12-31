В 2016 году КПВВ «Майорск» и «Марьинка» 90 раз подверглись обстрелам. Главная

В течение 2016 года КПВВ «Майорск» и КПВВ «Марьинка» работали в штатном режиме. Ограничения возникали только в случае обострения военной ситуации и угрозы жизни людей. Об этом сообщили в Краматорском пограничном отряде по итогам работы пограничников в 2016 году.

«С начала года боевики 90 раз осуществляли обстрелы из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия и вооружения БМП – как по позициям пограничников на блокпостах первого рубежа, так и непосредственно по КПВВ, что неоднократно приводило к приостановке пропускных операций. Ранения получили 5 пограничников, из них двое получили пулевые и осколочные ранения, и трое – повреждение сетчатки глаза в результате применения лазерного оружия со стороны боевиков», – отметили в погранотряде.

Основные усилия правоохранителей направлялись на недопущение перемещения через линию соприкосновения преступников, оружия, средств террора, а также наркотических средств.

Почти ежедневно на КПВВ выявлялись лица, причастные к деятельности незаконных вооруженных формирований. Также, в течение года было обнаружено и изъято 35 единиц оружия, более 11 тыс. боеприпасов, почти 5 кг наркотических и 15 кг взрывчатых веществ.

Среди существенных случаев было выявление на КПВВ «Майорск» специально оборудованных металлических сейфов в спинках сидений автомобиля, в которых было скрыто 100 тыс. долларов и 6 млн руб.

Также была обнаружена боевая граната в обшивке дверей автомобиля, который двигался через КПВВ «Марьинка» из Донецка. А в запасном колесе автомобиля на КПВВ «Майорск» пограничники нашли скрытые 9 пакетов марихуаны по 900 граммов каждый.

Недавно на КПВВ «Марьинка» в салоне автомобиля, следовавшего с неподконтрольной территории, правоохранителями с помощью служебной собаки было обнаружено 5 единиц охотничьего оружия и 390 патронов к охотничьему оружию.

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