Транспортники рекомендуют Краматорску увеличить количество троллейбусов, а автобусов – уменьшить. Главная

Краматорску необходим пересмотр 8-ми действующих автобусных и троллейбусных маршрутов, в связи с тем, что они дублируют друг друга. Таковы выводы исследования специалистов Харьковского автодорожного института по изучению транспортной сети Краматорска.

В перспективе вместо нынешних 38 городских маршрутов в Краматорске должно остаться 30, из них – 6 троллейбусных, 3 трамвайных и 21 автобусный. «На новых троллейбусных маршрутах №5 «Железнодорожный вокзал – ЭМСС», №7 «КТТУ-НКМЗ» целесообразно использовать транспортные средства большой вместимости», – говорится в отчете.

Впрочем, по оценке сотрудников автодорожного института, использование трамваев в нынешнем формате не рентабельно. Таким образом, рекомендуется либо отказаться от этого вида транспорта, либо вкладывать значительные средства в его развитие. При нынешнем уровне развития перевозок трамваями охвачено лишь 3,6% пассажиров.

В отчете говорится, что альтернативой использования трамваев в маршрутной сети города Краматорска является использование автобусов средней и большой вместимости. Качественного обслуживания таких маршрутов можно достичь за счет использования автобусов вместимостью 60-80 пассажиров, в количестве не более 10 единиц.

Что касается общего количества пассажирского транспорта на городских дорогах, то вместо нынешних 180 единиц после оптимизации будет достаточно 154. При этом, рекомендуется увеличить количество троллейбусов – с 21 до 28, а количество автобусов уменьшить с 152 до 119. «Рекомендованная вместимость транспортных средств для работы на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси составляет 22-25 пассажиров, для работы в обычном режиме 40-45 пассажиров. Для работы на диаметральных маршрутах рекомендуется использовать транспортные средства с вместимостью 60-80 пассажиров» – сообщается в документе.

После оптимизации транспортной сети и количества транспорта на дорогах изменится и удельный вес автобусов и электротранспорта в перевозках. Так, доля троллейбусов составит 38,9% вместо нынешних 23%, а у автобусов доля сократится с 73,4% до 57,5%.

Источник: Восточный проект

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