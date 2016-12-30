Сводка из зоны АТО за 29 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 45 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром сегодня, 30 декабря, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому, из гранатометов – по Новозвановке, Станице Луганской.

На мариупольском направлении из минометов противник обстрелял Красногоровку и Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Староигнатьевку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки.

В «ДНР» на момент публикации материала свою версию событий вдоль линии разграничения не предоставили.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции ЛНР. По району села Калиново велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и станковых противотанковых гранатометов СПГ. Из этих же видов оружия был обстрелян район села Санжаровка. Район села Калиновка подвергся обстрелу из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия. По району села Хорошее киевские силовики вели огонь из вооружения БМП. Из стрелкового оружия обстрел район села Красный Яр».