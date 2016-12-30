Ситуация в пунктах пропуска 30 декабря. Главная

Сегодня утром, 30 декабря, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/120;

КПВВ «Марьинка» – 200/250;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/100;

КПВВ «Гнутово» – 180/60.

За минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли 23,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 5615 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6480 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5055 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3010 человек и 765 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 3695 человек.

Также Госпогранслужба сообщает, что вчера, 29 декабря, на КПВВ «Марьинка» и «Майорск» сотрудники Краматорского отряда зафиксировали три случая, когда наши соотечественники пытались «решить вопрос» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свои предложения пограничников категоричны отказа, после чего правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области. Государственная пограничная служба обращается к гражданам не создавать прецеденты и не пытаться в любой форме, в том числе путем предложения средств, повлиять на принятие правового решения правоохранителями.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: до 200 автомобилей собралось в очереди в сторону Курахово, пробка в направлении Донецка тянется до Марьинского кольца, транспорт пропускают медленно.

Дмитрий, житель Донецка: «6:20. На Донецк – между кольцом и посадкой».

Иван, житель Донецка: «6:35. В Донецк очередь почти до кольца».

Екатерина, жительница Тореза: «6:40. В Донецк очередь огромная, машины едут и едут вперед».

Константин, житель Донецка: «7:10. Очередь до кольца, это на Донецк. 8:10. Очередь - кошмар, конца не видно! Далеко за кольцо, стою между первой и второй посадкой».

Валерия, жительница Ясиноватой: «8:00. На выезд из Донецка тоже много машин».

Сергей, житель Донецка: «8:25. В сторону Донецка очередь не двигается».

Екатерина, жительница Донецка: «9:20. Очередь на Донецк – до кольца, движение минимальное. Из Донецка очередь на знаке "202", примерно 150-200 машин».

Наталья, жительница Днепра: «9:30. На Донецк – 2 км, очередь до кольца, движение слабое».

КПВВ «Майорск»: более 200 автомобилей собралось в очереди в сторону Горловки, некоторые водители не могут пересечь линию соприкосновения в направлении неподконтрольной Украине территории со вчерашнего дня. О ситуации с очередью в сторону Бахмута (до переименования Артемовск) очевидцы не сообщают.

Ольга, жительница Бахмута: «В сторону Донецка машин много, движения нет».

Людмила, жительница Горловки: «9:50. Муж едет из Бахмута на Майорск, стоит, не доезжая 200-300 м до знака "800 м". Очередь потихоньку, но движется».

Евгений житель Макеевки: «10:00. В сторону Донецка было много ночующих, движение есть. В очереди стоит больше 200 машин».

КПВВ «Новотроицкое»: значительная автомобильная очередь образовалась в сторону Донецка, транспорт в направлении неподконтрольной Украине территории пропускают медленно. В 8:00 проезда в сторону Волновахи возле нулевого украинского блокпоста в районе Березового ожидали до 100 автомобилей. В районе Еленовки скопление транспорта в направлении подконтрольной украинской власти территории тогда было незначительным.

Руслан, житель Донецка: «6:50. На Новотроицком очередь до балки на мосту. Это в сторону Донецка».

Роман, житель Донецка: «7:20. На Донецк – вниз от поста – непрерывная очередь, скоро начнёт собираться на подъём. Под постом - серьезная "елочка"!»

Маргарита, жительница Донецка: «Из Донецка: на Еленовке в 8 утра было 20 машин. На "Перлыне" – штук 80-100».

Сергей, житель Мариуполя: «8:40. Едут перевозчики, основная очередь стоит на месте, в сторону Донецка».

Роман, житель Донецка: «8:55. В сторону Донецка пока стоит очередь. Машин около 100. Это на Новотроицком».

КПВВ «Гнутово (Пищевик)»: около 70 автомобилей ожидали проезда в сторону Мариуполя, в 7:30 в очереди в направлении Донецка собралось до 40 машин.

Елена, жительница Донецка: «7:00. На Донецк машин 30 стоит. До открытия блокпоста еще час».

Александр, житель Енакиево: «7:35. В сторону Мариуполя на Пищевике машин 70».

Максим, житель Горловки: «7:25. На Донецк – машин 40».

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