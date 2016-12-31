Заплата в Донецкой области – второе место после Киева. Новости

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области в ноябре 2016 года составила 6106 грн. По сравнению с октябрем 2016 года, она уменьшилась на 9,3%, а по сравнению с ноябрем 2015 года – возросла на 15,5%. Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.

Ноябрьская зарплата выше среднего показателя по Украине (5406 грн) на 12,9%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в ноябре был в Киеве – 9008 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 3955 грн).

Среднемесячная зарплата в январе – ноябре 2016 года составила 5900 грн. Номинально она возросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 20,2%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 2,8%. В ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата уменьшилась на 11,4%, а по сравнению с ноябрем 2015 года она возросла на 4,8%.

В управлении отмечают, что приведены данные по области без учета неподконтрольной украинской власти территории.

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