Горловка просит у российской Пензы ассенизаторские машины, автобусы и спецодежду. Новости

Власти города Горловки (НКТ*, Донецкая обл.) просят жителей российской Пензы о гуманитарной помощи в виде спецтехники и специнвентаря для коммунальщиков. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания. Текст обращения распространила пресс-служба мэрии Пензы.

«К вам обращается администрация и жители города Горловка Донецкой Народной Республики. Горловка – один из крупнейших городов ДНР, находящихся на линии фронта», – начинает свое обращение «администрация» Горловки, указывая, что население города составляет около 300 тыс. человек. Отметим, что в довоенное время число жителей Горловки составляло 254,5 тыс. человек.

В обращении сообщается, что за период с 2014 по 2016 год повреждено более 3 тыс. жилых домов, разрушено 7 автодорожных мостов и несколько десятков линий электропередач.

«На сегодняшний день в сфере Горловского коммунального хозяйства функционируют 25 предприятий. Не обновлявшаяся еще в довоенное время материально- техническая база предприятий, а попросту говоря – отсутствие спецтехники, и увеличение количества разрушенных объектов инфраструктуры не позволяют оперативно выполнять работы по восстановлению и содержанию города. Хотя бы частично восполнить или обновить спецтехнику коммунальных хозяйств не позволяет скудное финансирование и обилие неотложных проблем гуманитарного и социально-экономического характера. Отсутствие машин в парке муниципального транспорта не позволяет должным образом наладить перевозку малообеспеченых слоев населения города и ближайших поселков. Парк муниципального транспорта нашего города с населением около 300 тыс. человек включает 7 трамваев и 10 троллейбусов», – говорится в письме.

«Администрация» Горловки, обращаясь к пензинцам, отмечает, что будет благодарна за любую оказанную помощь в виде:

спецодежды;

электроинструмента;

ручного инструмента и садового инвентаря;

запасных частей к автомашинам;

спецтехники: кранов, асфальтоукладчиков, эксаваторов, погрузчиков, автобусов, посыпочных и ассенизаторских машин.

В свою очередь мэр Пензы поручил своему первому заместителю организовать мероприятия по сбору гуманитарной помощи.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория