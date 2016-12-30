В Мариуполе начали продавать «социальную воду» – 35 коп. за литр. Новости

В Мариуполе начали реализацию проекта «Социальная вода». Резервуары с питьевой водой устанавливают в школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Закупка и поставка емкостей, приборов учета, насосных агрегатов проводилась международной организацией Детский фонд ООН UNICEF. За счет средств местного бюджета покупаются 4 автомашины стоимостью 3 млн грн для доставки воды.

«Часть водовода, по которому осуществляется подача воды в Мариуполь, находится на неподконтрольной территории. Поэтому город прорабатывает альтернативные источники воды. На данный момент самый быстрый способ обеспечить Мариуполь качественной питьевой воды – запуск проекта "Социальная вода". В 99 объектах социальной сферы – детских дошкольных учреждениях и в школах, уже установлены емкости питьевой воды», – рассказал городской голова Вадим Бойченко.

Также по его словам, в семи аптеках питьевая вода реализуется по конкурентной цене. В дальнейшем точки продажи воды будут установлены в максимально приближенных к населению магазинах, супермаркетах. Цена на нее составляет 35 коп. за 1 литр.