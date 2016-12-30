В Славянске нетрезвой матери, избившей несовершеннолетнюю дочь, грозит уголовная ответственность (Фото). Новости

В Славянске (Донецкой обл.) несовершеннолетняя девочка, попавшая в больницу с сотрясением мозга, рассказала правоохранителям, что ее избила нетрезвая мать. Теперь женщине грозит наказание в соответствии с ч.1 ст. 125 Криминального кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

В начале восьмого вечера оперативному дежурному городского отдела полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что в травматологическое отделение поступила 12-летняя жительница Славянска.

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудник ювенальной превенции, которые установили, что ребенка 2004 года рождения с признаками недомогания привезли на «скорой помощи» – позже у нее было диагностировано сотрясение головного мозга. Сама потерпевшая рассказала правоохранителям, что ее избила собственная мать. По словам девочки, женщина уже несколько дней употребляла алкоголь, при этом не уделяла внимания ей и ее 4-летнему брату. Когда дочь сделала по этому поводу замечание нерадивой родительнице, та вышла из себя, схватила ее за волосы и избила кулаком по спине и голове.

Улучив момент, девочка выскочила на улицу и прибежала домой к своей тете, живущей неподалеку. Женщина решила оставить племянницу у себя на ночь, но через время заметила у нее признаки недомогания и вызвала медиков.

Информация о данном происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст. 125 Криминального кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Ее санкция предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Правоохранителями проводится дополнительная проверка всех обстоятельств произошедшего.

Фото пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области