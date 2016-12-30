Водоснабжение Авдеевки так и не восстановлено. Жители ждут воду 31 декабря. Новости

Несмотря на восстановление работы Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела, водоснабжение прифронтовой Авдеевки не восстановлено. Около недели вода в дома горожан поступает по часам из городского резервуара.

«После подключения электроснабжения Донецкой фильтровальной станции и заполнения гидротехнических сооружений водоснабжение Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитках магистральных водоводов диаметром 1200 мм», – сообщает пресс-служба КП «Компании "Вода Донбасса"».

Магистральные водоводы протяженностью 2 км проходят через линию разграничения. В настоящее время аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ.

Из неофициальных источников стало известно, что вода в полном объеме появится в кранах авдееевцев 31 декабря.

Источник: Сайт города Авдеевки