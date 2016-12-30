Как изменилось количество переселенцев по итогам 2016 года. Инфографика. Главная

С начала 2016 года количество переселенцев в Украине уменьшилось на 59 тыс. 874 чел, если отталкиваться от данных Министерства социальной политики Украины по состоянию на 8 декабря (зафиксировано 1 млн 654 тыс. 845 переселенцев из неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя).

Наибольшая их концентрация по-прежнему наблюдается в приграничных к зоне конфликта областях:

в Донецкой области – 565 тыс. 656 чел.,

в Луганской – 292 тыс. 948 чел.,

в Харьковской – 192 тыс. 742 чел,

город Киев – 154 тыс. 853 чел.

Динамика количества переселенцев отрицательная – с начала года их количество уменьшилось на 59 тыс. 874 чел. С другой стороны, снижение количеств переселенцев фиксировалось только в трех областях. Значительное снижение наблюдалось на свободных территориях Донецкой (-52 905 чел.) и прифронтовой Запорожской (-8 908 чел.) областях, а также незначительное снижение в Черкасской области (-357 чел.). На остальных территориях свободной Украины наблюдался рост.

Это говорит о том, что люди с охваченных войной районов Украины имеют намерения возвращаться домой за линию фронта. Те же, кто не желает вернуться в родные края, более равномерно распределяются по свободной территории страны.

Источник: «Слово и дело»

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