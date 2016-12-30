Полиция Донетчины с помощью «умных» камер ежедневно выявляет 50-60 нарушений (Фото). Новости

В полиции Донецкой области оценили первые результаты запущенного 24 декабря первого в Украине Единого аналитического сервисного центра (UASC), в основе которого заложены технологии «смарт-сити». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национально полиции Донецкой области.

«Умные» видеокамеры, установленные на улицах Мариуполя, фиксируют движение транспорта и передвижение жителей по основным направлениям, передают информацию на мониторы дежурных и оповещают специальным звуковым сигналом о выявленных правонарушениях. Кроме того, осуществляется идентификация автомобилей, которые, согласно имеющимся базам данных, находятся в угоне или с их помощью совершались преступления.

«За первые дни работы резко увеличилось количество выявленных правонарушений на транспорте. Среди характерных правонарушений, которые выявляют "умные" камеры, – это транспортные средства, которые находятся в угоне, а также незарегистрированные или не перерегистрированные в установленном законом порядке машины. Выявляются и транспортные средства с утраченными регистрационными номерными знаками. Ежедневно регистрируется до 50-60 таких правонарушений», – отметил заместитель начальника отдела «102» управления информационного обеспечения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Артем Сахно.

Так, на днях система безопасности сообщила правоохранителям об обнаружении автомобиля, который находился в розыске как похищенный. Немедленно дежурный направил по указанному адресу наряд патрульных. Полицейские выяснили – авто принадлежит мариупольской компании. Более того, оно оказалось одним из 12 транспортных средств, которые были похищены с территории предприятия во время занятия города представителями незаконных вооруженных формирований в 2014 году. В настоящее время автомобиль изъят.

Следует заметить, что система UASC срабатывает в случае обнаружения каких-либо признаков несоответствия автомобиля регистрационным данным и фиксирует транспорт как «похищенный». При выяснении всех обстоятельств оказывается, что, например, владелец транспортного средства обращался в полицию по факту потери госномера, а через некоторое время собственными силами восстановил его, однако в правоохранительные органы так и не сообщил. Согласно нормативно-правовой базы полиции, автомобиль продолжает находиться во внутренней базе данных как похищенный.

В связи с этим правоохранители обращаются ко всем владельцам и пользователям автотранспорта с просьбой не покупать транспортные средства, которые продавцы отказываются снять с учета; просят обязательно обращаться в сервисные центры МВД для проверки транспортных средств и документов на них по базам данных; контролировать процедуры снятия с учета и постановки на учет на имя нового владельца, а также осуществлять перерегистрацию авто только в специализированных сервисных центрах МВД.

В ведомстве отмечают, что не стоит прибегать к услугам сторонних лиц при регистрации транспортных средств. Лучше лично обратиться в сервисный центр и к экспертам, проверить машину, которую предстоит купить, и после прохождения необходимых процедур, пользоваться ею без всяких сомнений.

Фото пресс-службы Главного управления Национально полиции Донецкой области

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