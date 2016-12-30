В «ЛНР» незаконно торгуют елками и соснами. Главная

В «ЛНР» в рамках операции «Елка» 28 декабря выявили 5 фактов незаконной торговли новогодними деревьями. Об этом сообщает «МВД ЛНР».

В частности, говорится о следующих случаях:

в Алчевске выявлен факт незаконной продажи хвойных деревьев (сосна) в количестве 25 шт. на территории КП «Алчевский городской рынок», физ. лицом предпринимателем, гражданином 1974 г.р.

в Антраците в ходе отработки территории центрального рынка выявлен факт реализации гражданками 1961 г.р. и 1959 г.р. хвойных деревьев (сосна) без соответствующих документов.

в Свердловске (после переименования Довжанск) выявлен факт незаконной реализации хвойных деревьев в кв. 60 лет СССР в количестве 56 шт. гражданином 1960 г.р. Также правоохранителями выявлен факт незаконной реализации хвойных деревьев в районе супермаркета «Парус», гражданином 1965 г.р. Изъято 23 елки.

Отметим, что в «ЛНР», незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 000 до 3 000 руб. (453 грн – 1358 грн),

на должностных лиц – от 5 000 до 20 000 руб. (2262 – 9050 грн).

Торговля с рук и предоставление услуг населению в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа:

на граждан – от 500 до 2 000 руб. с конфискацией предметов торговли или без таковой,

на физлиц-предпринимателей – от 2 000 до 5 000 руб. с конфискацией предметов торговли или без таковой.

За незаконную рубку хвойных деревьев также предусмотрено наказание в рамках «уголовного кодекса ЛНР». В отдельных случаях санкция может доходить до 7 лет лишения свободы.