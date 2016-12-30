В Мариуполе 60% переселенцев – участники «пенсионного туризма». Новости

В Мариуполе реально проживают от 30 до 40 тыс. переселенцев-пенсионеров – остальные снимают деньги с банкоматов и уезжают. Об 29 декабря в вечернем выпуске телеканала «Mariupol TV» сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Донецкая область приняла самое большое количество переселенцев. Недавно за одним из круглых столов было озвучено, что настоящих переселенцев-пенсионеров в Мариуполе до 40 тыс., в то время как зарегистрированы более 100 тыс. Остальные приезжают, снимают деньги с карточек и уезжают. Идентификация пенсии подразумевает идентификацию человека, что он есть. Можно ли разделять людей, если пенсию они заработали до этих событий? В этом и вина государства, что люди вынуждены жить на оккупированной территории, в Снежном, Торезе, Донецке, потому что здесь им жить негде. Многие бы переехали, но некуда», – сказал он.

Жебривский добавил, что после деоккупации Донбасса каждому пенсионеру, который не получил пенсию, деньги будут выплачены.

Источник: MRPL.city

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