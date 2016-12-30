Как Украина передавала 15 сторонников «ЛДНР» (Видео). Главная

Телеканал «1+1» опубликовал видео процесса передачи украинской стороной представителям «ЛДНР» их сторонников формате обмена «15 – 0», который состоялся 29 декабря в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» в пригороде Горловки.
Украинскую сторону представлял советник главы СБУ Юрий Тандит, а данное событие не было закрытым, и его освещали журналисты. В сюжете отмечается, что на передачу пленных также прибыли родственники украинских военных, которые пока находятся в плену «ЛДНР».
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