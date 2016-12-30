Где застанет Новый год жителей Мариуполя, путешествующих поездом. Новости

Ежегодно несколько десятков жителей Мариуполя встречают Новый год в поездах. Некоторые из них невольно оказываются в пути, другие специально покупают билеты на 31 декабря, предпочитая встречать праздник с совершенно незнакомыми людьми.

Так, 31 декабря из Мариуполя в Киев отправятся 2 поезда. В одном из них пассажиры в полночь окажутся на станции Федоровка, в другом – на станции Светлодолинская.

В обратном направлении будет ехать только 1 поезд, пассажиры которого встретят Новый год в пути между станциями Вольногорск и Днепродзержинск.

Больше всего повезло пассажирам трех прикрепных вагонов поезда «Харьков – Мариуполь». В 22:08 вагоны прибудут на станцию Днепр, с которой они выедут в 01:16. Так что встретить Новый год жители Мариуполя могут на центральной площади Днепра.

Жители, которые сядут в поезд «Мариуполь – Львов» 31 декабря в полночь окажутся между станциями Верховцево и Пятихатки.

Пассажиры поезда «Львов – Мариуполь», которые выедут из Львова 31 декабря, встретят праздник между станциями Запорожье и Молочанск. Те же, кто купил билеты на 1 января, вероятнее всего, встретят Новый год прямо на вокзале, поскольку поезд отправляется в 01:16.