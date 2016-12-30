Украина должна пожертвовать Крым, заморозить конфликт на Донбассе и отказаться от НАТО, – Пинчук. Главная

Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. Об этом в статье для Wall Street Journal пишет украинский бизнесмен Виктор Пинчук, передает «Обозреватель».

Пинчук предлагает Украине согласиться на ряд болезненных компромиссов.

«В то время как мы поддерживаем нашу позицию, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать на пути сделки (с Россией, – ред.), которая положит конец войне на востоке», – считает Пинчук.

Он предполагает, что спустя 15-20 лет, когда Украина сгенерирует «достаточный экономический рост, стабилизирует инфраструктуру, систему социальной защиты и финансовую систему, каждый человек в Крыму захочет жить в этой Украине будущего, так же как жители Восточной Германии захотели стать частью Западной Германии».

Пинчук в статье также отметил, что конфликт на востоке Украины начался из-за влияния извне и не является «подлинным движением за автономию или гражданской войной».

«Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой истины, и согласиться на местные выборы (на Донбассе, – ред.)», – пишет бизнесмен.

Он отмечает, что такой компромисс может означать то, что Украина «подведет своих жителей на востоке, которые пострадали в огромной степени».

«Но если это то, что нужно сделать, чтобы продемонстрировать приверженность Украины к мирному воссоединению, то нам, возможно, придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти тысячи жизней», – подчеркивает Пинчук.

Он предлагает Украине «сосредоточиться на оказании помощи тем, кто был вынужден покинуть родные места, и не может вернуться жить в репрессивные и небезопасные условия, предоставляя им всю возможную поддержку, чтобы начать новую жизнь в новой реальности».

Он также предлагает на время снять для Украины цель членства в Европейском Союзе в ближайшем будущем.

«Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером [для ЕС] и только потом говорить о присоединении [к Евросоюзу]», – считает Пинчук.

Он также предлагает Украине поставить крест на членстве в НАТО.

«И, наконец, давайте признаем, что Украина не будет вступать в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе. Предложение не на столе, и если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на будущее», – пишет бизнесмен.

Вместе с тем Пинчук отмечает, что Украине все еще будут нужны гарантии безопасности от стран Запада.

Он отметил, что ранее такой гарантией был Будапештский меморандум 1994 года, но когда Россия вторглась в Крым, Украина узнала, что «гарантии не являются гарантией».

«Жизни украинцев, которые будут сохранены, стоят того болезненного компромисса, который я предложил. Мы должны вновь заявить о том, что Украина может сама решать свои проблемы, а также быть частью широкой международной коалиции, которая решает глобальные проблемы», – резюмировал Пинчук.