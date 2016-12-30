Свое 9-летие Львовский военный госпиталь отметил в по месту дислокации – в Покровске (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск Донецкой обл.) отметил свое девятилетие 66-й Львовский мобильный военный госпиталь. Уже 2 года как львовские доктора спасают жизни украинских бойцов и помогают гражданским.

За время своего существования госпиталь все время находился во Львове. С началом войны на Донбассе командование Министерства обороны Украины и штаба АТО приняли решение передислоцировать военных медиков в Покровск.

За это время через квалифицированные руки медперсонала прошли около 3 тыс. солдат. «В нашем составе имеются специалисты практически всего медицинского профиля. Оказываем специализированную терапевтическую, хирургическую, гинекологическую, урологическую, стоматологическую медпомощь. В общем, спектр услуг очень широк», – рассказал заместитель командира по работе с личным составом Андрей Синельник.

Уровень профессионализма военных докторов не вызывает сомнение ни у бойцов, ни у пациентов из числа гражданского населения. За 2 года пребывания в Покровске львовские медики смогли завоевать доверие, уважение и благодарность от местных жителей. За квалифицированной медицинской помощью большинство горожан обращаются именно в госпиталь.

«Это же не просто доктора, это военные доктора, приученные безукоризненно выполнять требования уставов, положений. Тем более, что многие из них не только шесть лет учились в мединституте, но также обучались в военно-медицинской академии. За такое время можно приобрести теоретические знания и практический опыт», – отметил Синельник.

По случаю празднования 9-й годовщины формирования военного госпиталя, служащие получили благодарственные письма от командования и городских властей Покровска. Поздравили военных медиков и представители Покровско-Селидовского военкомата.

Четверо новобранцев, которые решили пополнить ряды служащих военного госпиталя, в торжественной обстановке присягнули на верность Украине и ее народу.

Источник: Вчасно