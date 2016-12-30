Правительство Украины разрешило военным сбивать самолеты, нарушившие воздушные границы страны. Новости

Кабинет министров Украины разрешил военным открывать огонь по самолетам, которые незаконно нарушают границу Украины (в том числе в зоне проведения АТО) или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом говорится в принятом 28 декабря постановление КМУ №1012.

Внесенными поправками разрешается военным открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают воздушные границы Украины, после предупредительного огня.

«Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов)», – говорится в постановлении.

Указывается также, что данные изменения направлены на «прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции».

В пояснительной записке к постановлению также уточняется, что решение принято «для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях "гибридной войны" с Российской Федерацией».

Решение об открытии дежурными самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генштаба, командующий Воздушных сил ВСУ или лицам, исполняющих их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие. Открывать огонь на поражение можно после предупредительного огня.

Источник: Вчасно