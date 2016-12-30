В 2016 году в «ДНР» в результате обстрелов пострадали 820 домостроений. Главная

В 2016 года в «ДНР» в результате обстрелов повреждения различной степени получили 820 домостроений и объектов инфраструктуры. Об этом сегодня, 30 декабря, в Донецке сообщил представитель «командования ДНР» Эдуард Басурин, передают интернет-ресурсы НКТ*.

Он отметил, что артиллерийским и минометным ударам неоднократно подвергались объекты жизнеобеспечения и ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. «Были зафиксированы факты получения ранений ремонтниками», – подчеркнул Басурин.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория