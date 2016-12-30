В Мариуполе в 2016 году на развитие спорта и физкультуры было выделено почти 17 млн грн. Новости

В Мариуполе на развитие спорта и физической культуры в 2016 году городскими властями было выделено 16,9 млн грн. Об этом сообщил начальник управления физической культуры и спорта Мариупольского городского совета Давид Табатадзе.

«Только 13 млн 426 тыс. грн ушло на зарплаты работникам и погашение коммунальных платежей. 460 тыс. грн было выделено на приобретение наградной атрибутики для соревнований, проведение городских соревнований и учебно-тренировочных сборов, а также с учетом статьи о командировках», – рассказал он.

По словам Табатадзе, в 2016 году впервые за 20 лет на стипендии мариупольских спортсменов выделены 1 млн 670 тыс. грн.

«Стипендии получили 32 спортсмена: 10 спортсменов с особыми физическими возможностями, 5 молодых перспективных и их 5 тренеров, 7 олимпийцев и паралимпийцев, и 5 спортсменов неолимпийских видов спорта», – уточнил начальник управления физической культуры и спорта.

Он добавил, что в 2017 году городским советом будет уделено внимание большему числу спортсменов и новым видам спорта.

Источник: MRPL.city

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